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16:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

35 многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в 2017 году

6 января в администрации Ростова-на-Дону обсудили вопросы, связанные с капремонтом многоквартирных жилых домов в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

На совещании прозвучала информация о том, что уже определен список объектов, которые требуют обновления. Так в смету внесли 35 домов. Отметим, в дальнейшем возможны дополнительные включения в план.

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