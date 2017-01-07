На минских АЗС проблемы с дизельным топливом

Очереди из машин за арктическим дизелем в столице появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки. Такая ситуация сохраняется и сейчас. AUTO.TUT.BY узнал, что в некоторых районах города «Арктика» уже закончилась, а там, где есть, — очереди.

На АЗС «Беларуснефть» отмечают небывалый спрос на дизельное топливо «Арктика».

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— Арктического топлива нет по техническим причинам, — ответили на заправке, которая находится на улице Шаранговича.

— «Арктика» есть, приезжайте. Но очередь очень большая, будем хороводы водить, — пошутил по телефону сотрудник АЗС, находящейся на проезде Масюковщина, 17.

— Топливо есть, но на сколько его хватит — не знаем, — прокомментировали на столичной АЗС на улице Тимирязева, 66.

— У нас «Арктика» будет, как только сольемся, — ответили на АЗС на улице Серова в Минске.

На АЗС в областных центрах Беларуси арктическое топливо также востребовано автомобилистами, но проблема стоит не так остро, как в столице.

— Этот вид «дизеля» есть, как и небольшая очередь.

На некоторых станциях в регионах ожидали бензовоз, а это значит, что через несколько часов «Арктика» поступит в продажу.

На большинстве АЗС на границе с Литвой и Польшей арктическое топливо есть.

Ситуацию с арктическим топливом и прогнозы на ближайшее время в ГПО «Беларуснефть» получить не удалось.