На минских АЗС проблемы с дизельным топливом
Очереди из машин за арктическим дизелем в столице появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки.
Очереди из машин за арктическим дизелем в столице появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки.
На АЗС «Беларуснефть» отмечают небывалый спрос на дизельное топливо «Арктика».
Очереди из машин за арктическим дизелем в столице появились еще вечером 5 января. Людям приходилось не меньше часа ожидать заправки. Такая ситуация сохраняется и сейчас. AUTO.TUT.BY узнал, что в некоторых районах города «Арктика» уже закончилась, а там, где есть, — очереди.
— Арктического топлива нет по техническим причинам, — ответили на заправке, которая находится на улице Шаранговича.
— «Арктика» есть, приезжайте. Но очередь очень большая, будем хороводы водить, — пошутил по телефону сотрудник АЗС, находящейся на проезде Масюковщина, 17.
— Топливо есть, но на сколько его хватит — не знаем, — прокомментировали на столичной АЗС на улице Тимирязева, 66.
— У нас «Арктика» будет, как только сольемся, — ответили на АЗС на улице Серова в Минске.
На АЗС в областных центрах Беларуси арктическое топливо также востребовано автомобилистами, но проблема стоит не так остро, как в столице.
— Этот вид «дизеля» есть, как и небольшая очередь.
На некоторых станциях в регионах ожидали бензовоз, а это значит, что через несколько часов «Арктика» поступит в продажу.
На большинстве АЗС на границе с Литвой и Польшей арктическое топливо есть.
Ситуацию с арктическим топливом и прогнозы на ближайшее время в ГПО «Беларуснефть» получить не удалось.