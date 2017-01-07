В большинстве областей Беларуси еще не утвердили тарифы на ЖКУ

В настоящее время они утверждены только в Брестской и Могилевской областях. В остальных четырех, включая Минскую, власти до сих пор не приняли соответствующее решение.

Новые извещения об оплате станут приходить белорусским гражданам начиная с 15 января, а согласно новым установленным тарифам окончательные цифры в жировках увеличатся в среднем на 11 рублей.

Этот примерный расчет произведен для семьи из трех человек, проживающий в двухкомнатной квартире. Остальным жильцам придется платить на 15−20 рублей больше.

Подготовила Наталья Часовитина.