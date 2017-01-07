В большинстве областей Беларуси еще не утвердили тарифы на ЖКУ
Согласно декабрьскому распоряжению правительства Беларуси, руководство областей республики должно самостоятельно утвердить окончательные тарифы на
Согласно декабрьскому распоряжению правительства Беларуси, руководство областей республики должно самостоятельно утвердить окончательные тарифы на
В настоящее время они утверждены только в Брестской и Могилевской областях. В остальных четырех, включая Минскую, власти до сих пор не приняли соответствующее решение.
Новые извещения об оплате станут приходить белорусским гражданам начиная с 15 января, а согласно новым установленным тарифам окончательные цифры в жировках увеличатся в среднем на 11 рублей.
Этот примерный расчет произведен для семьи из трех человек, проживающий в двухкомнатной квартире. Остальным жильцам придется платить на 15−20 рублей больше.
Подготовила Наталья Часовитина.