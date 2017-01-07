LinkedIn изчез из магазинов приложений Apple и Google в России

Приложение не появляется при поиске по запросу LinkedIn ни в одном из этих магазинов.

При попытке скачать его по прямой ссылке магазин Google Play выдает уведомление, что файл не найден, а App Store сообщает, что объект недоступен в России, и предлагает купить его в магазине США.

Представители Apple сообщили New York Times, что месяц назад компания получила запрос на удаление приложения из российского App Store, но от других комментариев отказались.

В Google не смогли подтвердить, что приложение было заблокировано на территории России, однако подчеркнули, что компания соблюдает законы тех стран, где она работает.

10 ноября Мосгорсуд признал законной блокировку соцсети за нарушение закона о локализации персональных данных, который обязывает хранить личные данные россиян на территории России.

LinkedIn является крупнейшей в мире социальной сетью для установления деловых связей и поиска работы, в ней зарегистрированы около 400 миллионов пользователей.

LinkedIn в российском суде

В августе Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы — после того как не получил от соцсети ответов на два запроса с просьбой предоставить информацию об исполнении закона о персональных данных.

В итоге суд удовлетворил иск о блокировке интернет-ресурса.

LinkedIn подал в Мосгорсуд апелляцию, утверждая, что у Роскомнадзора нет оснований распространять действие закона на соцсеть.

«Наша позиция состоит в том, что нет оснований распространять нормы законодательства России на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции России своей деятельности», — заявила представитель LinkedIn в суде.

«Роскомнадзор пришел в суд в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц. Но каким образом LinkedIn нарушает права пользователей, которые добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов, Роскомнадзор не ответил на этот вопрос», — цитировал ее ТАСС.

В итоге суд апелляцию социальной сети отклонил.