К началу 2017 года резервы НБМ составили более двух миллиардов долларов
Резервы Национального банка превысили к началу нового года два миллиарда долларов. В 2016-ои они увеличились почти на 450 миллионов.
Резервы Национального банка превысили к началу нового года два миллиарда долларов. В 2016-ои они увеличились почти на 450 миллионов.
В декабре валютные резервы пополнили гранты Еврокомиссии — на сумму более 47 миллионов долларов и Международного банка реконструкции и развития более чем в 27 миллионов долларов. Также поступил кредит от Международной ассоциации развития на сумму 22 миллиона долларов.
В 2015 году валютные резервы Нацбанка сократились почти на 400 миллионов долларов.