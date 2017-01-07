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15:43 (мск), источник: Publika.md

К началу 2017 года резервы НБМ составили более двух миллиардов долларов

Резервы Национального банка превысили к началу нового года два миллиарда долларов. В 2016-ои они увеличились почти на 450 миллионов.

Источник: Publika.md

В декабре валютные резервы пополнили гранты Еврокомиссии — на сумму более 47 миллионов долларов и Международного банка реконструкции и развития более чем в 27 миллионов долларов. Также поступил кредит от Международной ассоциации развития на сумму 22 миллиона долларов.

В 2015 году валютные резервы Нацбанка сократились почти на 400 миллионов долларов.

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