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19:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Шестую часть запасов зерна обеспечила стране Волгоградская область

В 2016 году было продано почти полмиллиона тонн волгоградского зерна за границу, другие регионы страны закупили около 2 миллионов тонн зерновых.

Аграрии Волгоградской области обеспечили шестую часть общероссийских запасов зерна. Как сообщает областной комитет сельского хозяйства, всего в 2016 году государство закупило почти миллион тонн зерна в регионе.

Урожай зерновых полностью обеспечивает внутреннюю потребность области и дает возможность труженикам села продавать лишнее за пределы области, в частности, отправлять зерно на экспорт. В 2016 году было продано почти полмиллиона тонн волгоградского зерна за границу, другие регионы страны закупили около 2 миллионов тонн зерновых.

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