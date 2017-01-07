Шестую часть запасов зерна обеспечила стране Волгоградская область

Аграрии Волгоградской области обеспечили шестую часть общероссийских запасов зерна. Как сообщает областной комитет сельского хозяйства, всего в 2016 году государство закупило почти миллион тонн зерна в регионе.

Урожай зерновых полностью обеспечивает внутреннюю потребность области и дает возможность труженикам села продавать лишнее за пределы области, в частности, отправлять зерно на экспорт. В 2016 году было продано почти полмиллиона тонн волгоградского зерна за границу, другие регионы страны закупили около 2 миллионов тонн зерновых.