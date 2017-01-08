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11:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Впервые Фонд микрофинансирования Приангарья выдал займы на ТОСЭР

Данный вопрос отметили на пресс-конференции, посвященной созданию регионального Фонда в Иркутской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Государственный некоммерческий Фонд микрофинансирования Иркутской области выдал первые займы предпринимателям на территории опережающего социально-экономического развития. Это отметила начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева на пресс-конференции, посвященной созданию регионального Фонда в Приангарье. Участниками пресс-конференции стали директор корпорации развития Иркутской области Анатолий Коляда, председатель правления Фонда микрофинансирования Иркутской области Яна Шевченко, член совета иркутского отделения «Деловая Россия» Олег Яценко. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

Региональный Фонд микрофинансирования Иркутской области создан на базе Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа с участием правительства Иркутской области в лице регионального министерства экономического развития и Корпорации развития Иркутской области. В рамках государственной поддержки малого бизнеса с ноября 2016 года стартовала программа микрофинансирования регионального Фонда, согласно которой субъекты малого предпринимательства Иркутской области могут получить микрозайм в размере от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей под ставку 10%.

«Реформирование муниципальных микрофинансовых организаций обусловлено объективной реальностью, основанной на невозможности исполнять требования действующего законодательства: привлечение средств федерального бюджета на микрофинансовую деятельность с 2015 года возможно только с участием субъекта РФ. По этой причине на протяжении двух лет Иркутская область не принимала участие в конкурсе по докапитализации микрофинансовых фондов. А ведь на 1 рубль из областного бюджета приходится 7 рублей из федерального», — подчеркнула Регина Ходоева.

Создание регионального Фонда микрофинансирования позволило получить равный доступ к займам по всей Иркутской области. До этого только 20% предпринимателей могли пользоваться таким механизмом поддержки: на 42-х территориях региона работали лишь 22 микрофинансовые организации (МФО). Кроме того, существовавшая диспропорция по капитализации муниципальных фондов не отвечала реальным потребностям предпринимателей в кредитных средствах. В связи с тем, что такая система показала себя неэффективной, министерство экономического развития РФ прекратило предоставлять субсидии муниципальным МФО, помимо этого, с 2016 года ЦБ России взял курс на укрупнение микрофинансовых организаций.

Деятельность регионального Фонда будет выстраиваться путем организации агентской сети с действующими муниципальными фондами и использованием многофункциональных центров для бизнеса, для того, чтобы предприниматель в любом месте Иркутской области мог сдать документы на получение микрозайма.

«С начала декабря 2016 года региональный Фонд выдал первые займы на сумму 15 млн рублей предпринимателям территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском. Также займы получили предприниматели Зимы, Одинска, Ангарска. Активно формируют заявки бизнесмены Усолья-Сибирского, Тулуна, Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска и других районов области», — сказала председатель правления Фонда микрофинансирования Иркутской области Яна Шевченко.

Как отметила Яна Шевченко, решение о создании регионального Фонда на базе ангарской МФО принято после всестороннего мониторинга всех муниципальных микрофинансовых организаций. За три года работы Фонд в качестве муниципального показал наиболее высокую эффективность: выдано 350 займов на сумму свыше 160 млн рублей, что более чем в семь раз превышает объем полученных средств из федерального и регионального бюджетов 100% возвратности.

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