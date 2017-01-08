Впервые Фонд микрофинансирования Приангарья выдал займы на ТОСЭР
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Государственный некоммерческий Фонд микрофинансирования Иркутской области выдал первые займы предпринимателям на территории опережающего
Региональный Фонд микрофинансирования Иркутской области создан на базе Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа с участием правительства Иркутской области в лице регионального министерства экономического развития и Корпорации развития Иркутской области. В рамках государственной поддержки малого бизнеса с ноября 2016 года стартовала программа микрофинансирования регионального Фонда, согласно которой субъекты малого предпринимательства Иркутской области могут получить микрозайм в размере от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей под ставку 10%.
«Реформирование муниципальных микрофинансовых организаций обусловлено объективной реальностью, основанной на невозможности исполнять требования действующего законодательства: привлечение средств федерального бюджета на микрофинансовую деятельность с 2015 года возможно только с участием субъекта РФ. По этой причине на протяжении двух лет Иркутская область не принимала участие в конкурсе по докапитализации микрофинансовых фондов. А ведь на 1 рубль из областного бюджета приходится 7 рублей из федерального», — подчеркнула Регина Ходоева.
Создание регионального Фонда микрофинансирования позволило получить равный доступ к займам по всей Иркутской области. До этого только 20% предпринимателей могли пользоваться таким механизмом поддержки: на 42-х территориях региона работали лишь 22 микрофинансовые организации (МФО). Кроме того, существовавшая диспропорция по капитализации муниципальных фондов не отвечала реальным потребностям предпринимателей в кредитных средствах. В связи с тем, что такая система показала себя неэффективной, министерство экономического развития РФ прекратило предоставлять субсидии муниципальным МФО, помимо этого, с 2016 года ЦБ России взял курс на укрупнение микрофинансовых организаций.
Деятельность регионального Фонда будет выстраиваться путем организации агентской сети с действующими муниципальными фондами и использованием многофункциональных центров для бизнеса, для того, чтобы предприниматель в любом месте Иркутской области мог сдать документы на получение микрозайма.
«С начала декабря 2016 года региональный Фонд выдал первые займы на сумму 15 млн рублей предпринимателям территории опережающего
Как отметила Яна Шевченко, решение о создании регионального Фонда на базе ангарской МФО принято после всестороннего мониторинга всех муниципальных микрофинансовых организаций. За три года работы Фонд в качестве муниципального показал наиболее высокую эффективность: выдано 350 займов на сумму свыше 160 млн рублей, что более чем в семь раз превышает объем полученных средств из федерального и регионального бюджетов 100% возвратности.