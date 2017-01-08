В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

Эксперты «Российской газеты», между тем, предлагают модернизировать механизм установления этих индексов — регионы, по их мнению, сами должны решать, когда и насколько увеличивать плату. Правда, под жестким контролем государства.

Читайте также Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций россиян в 2017 году

Напомним, что суммы в платежках в 2017 году вырастут у всех россиян с 1 июля (тарифы в России повышаются один раз в год) неодинаково. Распоряжением правительства установлены максимальные значения индексации для каждого региона. Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5 процента, в Алтайском крае (3,2), Дагестане (3,3) и Кабардино-Балкарии (3,3).

Самый высокий порог в Москве — 7 процентов, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6 процентов).

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4 процента. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Читайте также Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2017 год

Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов. Но, скажем прямо, редкий город или область пользуются правом увеличивать стоимость коммуналки не так сильно, как в распоряжении правительства. В большинстве случаев тарифы поднимаются по максимуму. Так почему же такой разлет по регионам, спрашивают россияне. Где-то совокупный платеж вырастет на 7 процентов, а где-то на 4. Чтобы снять подобные вопросы, эксперты и предлагают изменить механизм изменения платы, сделав его более прозрачным. «Надо отказываться от одномоментного повышения платы во всех регионах, — говорит исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — Решения о сроках и уровнях повышения надо передать на региональный уровень. При необходимости каждый субъект сможет повышать тарифы не в июле, а в любом другом месяце. Главное, чтобы на это была весомая причина». А государство должно контролировать этот процесс, уверена она, например, увязать с какими-то результатами, проводить подробный аудит инфраструктуры (на что ушли деньги жителей) и так далее.

Читайте также ФАС предложила заморозить коммунальные тарифы на пять лет