Перевозчикам Актобе не позволили повышать тариф на проезд

По словам заместителя акима Актобе Нагымжана Алдиярова, комиссией в составе депутатов маслихата, членов Общественного совета, совета ветеранов и других было проведено два заседания, где рассматривались заявки ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП» на повышение оплаты за проезд в общественном транспорте.

«ТОО “Автопарк”, обслуживающий 34 маршрута, подало заявку на повышение тарифа до 131 тенге за одну поездку, ТОО “ПАТП”, обслуживающий 16 маршрутов, подало заявку на 105 тенге. Но у комиссии есть вопросы по расходам перевозчиков в представленных материалах. Акимат счел недостаточными доводы перевозчиков относительно повышения тарифа», — говорится на сайте областного акимата.

Члены совета высказали свое несогласие с поданными заявками, а также озвучили претензии по качеству обслуживания, жалобам по обилечиванию пассажиров, поведению водителей и др. Автопаркам было рекомендовано вернуть на доработку представленные заявки, а комиссии соблюсти все процедуры, предусмотренные законодательством, при рассмотрении данного вопроса. Кроме того, была одобрена Концепция программы «AKTOBE SMART CITI».

Основной принцип «Умного города» — ориентированность на граждан. По данным акимата, это новая формула трансформации города, которая уравновешивает интересы граждан, городской власти и местного бизнеса. В числе принципов стабильность и устойчивость, интероперабельность и гибкость, информационная безопасность и др. По каждому направлению программы будут разработаны Дорожные карты, созданы рабочие группы с привлечением экспертов.