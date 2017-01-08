Открытие прямого авиасообщения Сочи — Берлин перенесено на февраль

Вылет первого рейса из столицы Германии на российский курорт, который должен был состояться 8 января, отменен по решению авиакомпании Condor Airlines, сообщили корреспонденту ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

«По решению авиакомпании рейсы перенесены на февраль», — сказали в аэропорту Сочи, не уточнив причины переноса сроков начала полетов.

Немецкая авиакомпания Condor Airlines ранее планировала осуществлять еженедельные международные полеты из столицы Германии в Сочи с 8 января до 26 февраля на воздушных судах A320.

Открытием новой линии также намерен был воспользоваться краснополянский горнолыжный курорт «Роза Хутор», который впервые разработал туристические пакеты для зарубежных туристов, включающие перелет по маршруту Берлин — Сочи. Стоимость недельного тура с прямым перелетом на горнолыжный курорт в Сочи для европейских туристов начиналась от €879 на человека.

В рамках зимнего расписания аэропорта Сочи осуществляются регулярные международные рейсы в Ереван, Стамбул, Актау, Душанбе и Ташкент.