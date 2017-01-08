Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Реал» повторил рекорд «Барсы», Муса сделал дубль за «Лестер»
Четыре очка россиян не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
11:34 (мск), источник: ТАСС

Открытие прямого авиасообщения Сочи — Берлин перенесено на февраль

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Открытие регулярных авиарейсов по маршруту Берлин — Сочи перенесено на февраль.

Вылет первого рейса из столицы Германии на российский курорт, который должен был состояться 8 января, отменен по решению авиакомпании Condor Airlines, сообщили корреспонденту ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

«По решению авиакомпании рейсы перенесены на февраль», — сказали в аэропорту Сочи, не уточнив причины переноса сроков начала полетов.

Немецкая авиакомпания Condor Airlines ранее планировала осуществлять еженедельные международные полеты из столицы Германии в Сочи с 8 января до 26 февраля на воздушных судах A320.

Открытием новой линии также намерен был воспользоваться краснополянский горнолыжный курорт «Роза Хутор», который впервые разработал туристические пакеты для зарубежных туристов, включающие перелет по маршруту Берлин — Сочи. Стоимость недельного тура с прямым перелетом на горнолыжный курорт в Сочи для европейских туристов начиналась от €879 на человека.

В рамках зимнего расписания аэропорта Сочи осуществляются регулярные международные рейсы в Ереван, Стамбул, Актау, Душанбе и Ташкент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое полицейских ранены при задержании подозреваемого в убийстве в Москве
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Исполнитель теракта в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
В Польшу прибыли 250 солдат танковой бригады США
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь