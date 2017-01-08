Росатом реализует 2 новых проекта в Снежинске в 2017 году

Росатом реализует два новых проекта на базе ядерного центра им. Забабахина в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на директора РФЯЦ — ВНИИТФ им. Забабахина Михаила Железнова.

Руководитель подвел итоги 2016 года и рассказал о планах на 2017-й. Так, по словам Михаила Железнова, для института 2016 год был позитивным с точки зрения выполнения гособоронзаказа и экономических результатов. В ядерном центре проведено большое количество мероприятий, способствующих сплочению коллектива, повышению вовлеченности, которая достигла 94%. Больше 1 тыс. человек прошли обучение. Рост заработной платы составил 5−6%, сохранен объем годовой премии.

«Несмотря на достаточно сложную ситуацию в стране, объем наших законтрактованных работ больше, чем в предыдущем году. В следующем году также планируем скомпенсировать инфляционные процессы и наметили рост заработной платы в районе 5%», — добавил Железнов.

По выпуску гражданской продукции последние несколько лет ядерный центр выполняет работы на сумму около 3 млрд рублей ежегодно. «Мы делаем все, чтобы эта цифра достигла четырех миллиардов», — говорит директор.

Большие планы в РФЯЦ — ВНИИТФ по развитию электротехники. Уже год в составе института работает истринский ВНИЦ. За это время два направления производства там обеспечены новым испытательным, исследовательским оборудованием. Сейчас прорабатываются вопросы строительства общежития или аренды жилья в Истре, чтобы привлечь на производство молодых специалистов.

РФЯЦ — ВНИИТФ назначен ответственным за новое технологическое направление — ядерные делящиеся материалы и спецматериалы для ЯОК. Одно из подразделений этого направления будет сформировано в ВЭИ. Работа по присоединению ВЭИ им. Ленина идет своим чередом, проведен полный аудит, в 2017 году все процедуры будут завершены.

Говоря о количестве принятых на работу в ядерный центр молодых специалистов (67 человек), Михаил Железнов отметил снежинский филиал НИЯУ МИФИ, его успехи по части аддитивных технологий и специфических направлений.

В свою очередь, глава Снежинска Игорь Сапрыкин отметил плодотворную, конструктивную совместную работу города и градообразующего предприятия. По словам руководителя администрации, все начатые проекты будут продолжены. Кроме того, у Росатома появились два новых проекта, которые будут реализованы в Снежинске: «Умные города атомной отрасли» и «Медицина». В качестве ключевых моментов, которые необходимо совместно держать на контроле, Михаил Железнов выделил здравоохранение и создание ТОСЭР.