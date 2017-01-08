С 2017 года увеличен взнос на капремонт в Челябинской области

Взнос на капремонт вырос в Челябинской области с 1 января 2017 года на 30 копеек, до 7 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Повышение платы обусловлено растущими объемами работ, которые необходимо выполнить согласно региональной программе капитального ремонта. «В 2017 году запланировано проведение 7 259 видов работ на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — говорится в сообщении Регоператора.

Добавим, в 2018 году тариф на капремонт на Южном Урале вырастет до 7 рублей 40 копеек, в 2019 году — до 7 рублей 80 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения.

Между тем, по данным «Российской газеты», гораздо заметнее соответствующий тариф вырос в Архангельской, Амурской и Оренбургской областях, в Якутии и Приморье. Так, в Амурской области взнос на капремонт увеличен с 6,5 до 7,9 рубля, в Архангельской — с 6,66 до 7,16 рубля, в Приморском крае — с 6,50 до 7,71 рубля за квадратный метр. Рост тарифов связан с общей инфляцией, а также с ростом цен на строительные материалы, уточняет издание.