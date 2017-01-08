Крым начал получать газ из Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках
В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения
«Газ в системе есть. Проводятся
По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.
«В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова», — подчеркнул депутат.
Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания «Стройгазмонтаж». Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.