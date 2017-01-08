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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Крым начал получать газ из Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

Источник: РИА Новости

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.

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«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, “Стройгазмонтаж” закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

«В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова», — подчеркнул депутат.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания «Стройгазмонтаж». Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.

Комментарии
2
дядя Коля
" Я знаю , город будет , я знаю - саду цвесть , когда в Крыму Российском такие люди есть " !
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pikalor
Слава Богу!!!! Все наши деревни которые рядом с газотрассой стоят уже 30 лет мечтают присосаться тоже к этой трубе. Ну видать это не главное. Сегодня вся деревня бухает от радости за газификацию крымаааа. Урааа товарищи!!!
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Путин: поступление российского газа в Крым создает новые возможности в экономике
© Ньюстюб
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