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16:10 (мск), источник: 112.ua

Из Борисполя отменили два рейса в Стамбул

Из Международного аэропорта «Борисполь» отменили два рейса в Стамбул. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло украинского аэропорта.

Источник: 112.ua

В частности, отменен рейс TK 458 (время вылета 10:45, Turkish Airlines), рейс PS 9558 (время вылета 10:45, Ukraine International Airlines), TK 465 (время вылета 12:40, Turkish Airlines), а также PS 9556 (время вылета 12:40, Ukraine International Airlines). Все- из терминала D.

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» и. о. директора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне отметил, что бориспольский аэропорт работает в штатном режиме, а аэропорт Стамбула принимает пассажиров с остановками.

Напомним, вчера, 7 января, из-за сложных метеоусловий в Турции было отменено несколько авиарейсов из Борисполя и Харькова в Стамбул.

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