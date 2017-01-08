Во Львове транспортный коллапс: на рейсы не выехало 80% автобусов

По состоянию на 09:00—09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах ходят не более двух автобусов.

Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 18,4% от нужного количества, отметили в ГО.

«Не выехал ни один автобус на маршруты № 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54», — уточняется в сообщении.

При этом в Львовском городском совете отметили, что ситуация с выпуском на маршруты автобусов значительно лучше, чем вчера. По данным горсовета, много автобусов приостановили работупо техническим причинам — дизель не выдерживает температурных режимов. Однако по состоянию на 10:00 8 января на маршрутах курсировало 27 автобусов «Мера и К», по «Успех БМ» — 50 машин, по «Фиакр» — 40, по АТП 14630 — 37 автобусов, по АТП № 1 — 52 автобуса.

В ЛКП «Львовэлектротранс» сообщили, что по состоянию на 10:00 в городе работали 62 трамвая и 41 троллейбус.

Сегодня по всей территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий, а в Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.