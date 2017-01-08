Снегопады в Украине: «Укрзализныця» сообщает об опоздании пассажирских поездов
ПАО «Укрзализныця» сообщает об опоздании некоторых пассажирских поездов
ПАО «Укрзализныця» сообщает об опоздании некоторых пассажирских поездов
«В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием», — заявляют в
В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка — Киев, № 147 Одесса — Киев, № 764 Одесса — Дарница, № 59 Харьков — Одесса и № 641 Кишинев — Одесса. Поезд № 146 Измаил — Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час 39 мин.
Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику. Так, на важнейших станциях и перегонах организовано расстановку снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой.
Напомним, ранее сообщалось, что