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17:47 (мск), источник: РБК - Украина

Снегопады в Украине: «Укрзализныця» сообщает об опоздании пассажирских поездов

ПАО «Укрзализныця» сообщает об опоздании некоторых пассажирских поездов из-за снегопадов в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

«В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием», — заявляют в пресс-службе.

В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка — Киев, № 147 Одесса — Киев, № 764 Одесса — Дарница, № 59 Харьков — Одесса и № 641 Кишинев — Одесса. Поезд № 146 Измаил — Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час 39 мин.

Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику. Так, на важнейших станциях и перегонах организовано расстановку снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине на дорогах страны погибли пять человек, еще 45 травмированы.

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