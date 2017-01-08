Снегопады в Украине: «Укрзализныця» сообщает об опоздании пассажирских поездов

«В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием», — заявляют в пресс-службе.

В частности, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: № 123 Константиновка — Киев, № 147 Одесса — Киев, № 764 Одесса — Дарница, № 59 Харьков — Одесса и № 641 Кишинев — Одесса. Поезд № 146 Измаил — Киев сейчас курсирует с опозданием 1 час 39 мин.

Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику. Так, на важнейших станциях и перегонах организовано расстановку снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой.