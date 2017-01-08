Несмотря на сильный мороз и ветер, многие люди вынуждены работать под открытым небом

Для рыночных торговцев работать на морозе — дело привычное, хотя и сложное.

«У меня нет выбора — нужно продать товар, то, что не продалось до праздников. Как мы греемся? Двигаемся, работаем. В такие морозы я работаю с 86-го года. Как закончила училище, так и вкалываю продавцом. Иногда болею, а что делать? Таблетки с собой берёшь и вперёд».

На холоде работает и полиция.

«Наша непосредственная задача заключается в патрулировании улиц, ходим пешком. Стараемся быть как можно ближе к людям, тем более с наступлением морозов. Граждане очень часто обращаются к нам за помощью. Мы стараемся всем помочь, разместить их при необходимости в спецучреждения и больницы», — заявил патрульный инспектор Влад Тарыц.

Мёрзнут на холоде и карабинеры, которые охраняют посольства. Их смена длится четыре часа. Чередуясь, они могут отогреваться в будках.

«Если температура воздуха упадет до -20 градусов, сократим смену с 4 до 2 часов. Обязательно выдаем горячий чай, бутерброды с джемом, маслом», — отмечает замглавы Воинской части карабинеров Вячеслав Симидин.

«Мы справляемся. Нам выдали теплую одежду. Холодно, конечно. Но у нас всё получается. Мы же солдаты».

За последние сутки в Больницу скорой помощи Кишинева доставили 167 человек, 13 с обморожениями.