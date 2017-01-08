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20:14 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минагропроде прокомментировали цены на продукты в Украине

По сравнению с прошлым годом динамика изменения цен в Украине на продукты питания не изменилась. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Telegraf.com.ua

«По состоянию на сегодня можно утверждать, что негативного влияния отмены государственного регулирования цен мы не получили. Мы не видим резкого колебания цен, предпосылок для этого нет», — отметила замминистра.

По ее словам, цены на некоторые товары повысились в рамках от 1 до 4% в связи с сезонностью.

«Значительным было повышение цен только на молочную группу, но это сезонный фактор. Потому что зимой не хватает качественного сырья и сырья как такового. Более того, молочный рынок, как и любой продовольственный рынок, привязанный к глобальному рынку. То есть на мировом рынке растут цены на молоко и молочные продукты и соответствующим образом реагируют цены на украинском рынке», — прокомментировала Ковалева.

Также она отметила интересный факт, что динамика цен в целом на продовольственную корзину показала, что рост составил 9,5%. В тот момент, когда общий уровень инфляции в стране за ноябрь месяц составил 11,5%.

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