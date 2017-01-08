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22:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Авиакомпании опять озябли

Завершение новогодних каникул ознаменовалось новой массовой отменой рейсов, следующих в аэропорты Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В воскресенье авиакомпании, совершающие полеты в московские аэропорты, отменили порядка 35 рейсов, еще более 80 было задержано.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», на вечер воскресенья большинство задержек на вылет и прилет, а также отмен рейсов пришлось на аэропорты Домодедово и Шереметьево, во Внуково был задержан один рейс, данных об отменах и задержках рейсов в Жуковском нет (статистика учитывает и код-шеринговые рейсы). Связаться с представителями Внуково и Жуковского не удалось.

В Домодедово были отменены рейсы авиакомпании «Авиа Траффик Компани», следующие в Ош и Бишкек и обратно, а также рейс Lufthansa из Мюнхена. Задержано было более 50 рейсов, большинство задержек пришлось на S7 Airlines и «Уральские авиалинии».

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В Домодедово «Ъ» пояснили, что «отмен или задержек рейсов в связи с погодными условиями нет, большая часть изменений времени вылета рейсов вызвана поздним прилетом самолетов в Домодедово и необходимостью проведения противообледенительной обработки». Связаться с представителями авиакомпаний не удалось.

В Шереметьево в воскресенье было отменено более 30 рейсов и столько же задержано. В аэропорту «Ъ» сообщили, что «Шереметьево работает в штатном режиме». В новогодние каникулы увеличивается интенсивность вылетов и прилетов из-за реализации чартерной программы, добавили в Шереметьево, и «в период пиковых нагрузок и в сложных погодных условиях аэропорт активизирует дополнительные ресурсы».

Большинство задержанных и отмененных рейсов в Шереметьево пришлось на «Аэрофлот».

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В компании «Ъ» сообщили, что причиной являются «аномальные морозы»: в таких погодных условиях авиакомпания заботится о своем персонале, так как «большую часть времени люди проводят на открытом воздухе и могут получить обморожение». В результате увеличивается и время выдачи багажа пассажирам, говорят в компании, больше времени уходит на предполетную подготовку, также из-за морозов иногда выявляются технические отказы, что приводит к задержкам рейсов и в редких случаях к отмене рейсов.

В начале декабря «Ъ» писал о массовых отменах рейсов «Аэрофлота», которые компания объясняла неблагоприятными метеоусловиями и спецификой Шереметьево, а участники рынка — стремлением компании к «оптимизации перевозок». Позже заместитель гендиректора по работе с клиентами «Аэрофлота» Вадим Зингман назвал обвинения в массовой отмене рейсов по коммерческим причинам «попытками дестабилизировать ситуацию перед новогодними праздниками».

По правилам, говорит глава Infomost Борис Рыбак, при низких температурах обслуживающий персонал не должен находиться на аэродроме более 20 минут. Кроме того, необходимо внимательнее относиться к технике, чтобы она не обледеневала и не замерзала, а также контролировать топливо, чтобы в нем не образовывались примеси со льдом. Все это требует большего внимания и дополнительного времени на предполетную подготовку, что может сказаться на расписании полетов, заключает он.

Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко отмечает, что минус 25−30°C не является критической температурой для самолетов, обслуживающей техники и персонала.

Гораздо хуже, когда идет мокрый снег, который тут же начинает замерзать на ВПП.
Андрей Крамаренкоавиаэксперт

В северных регионах России такая погода стоит несколько месяцев, но аэропорты продолжают эффективно работать, говорит он. Не исключено, что некоторые авиакомпании, особенно чартерные, в пик спроса сформировали расписание, которое не в состоянии выполнить, рассуждает он, и «задержка происходит по принципу эффекта домино».

При этом, говорит он, складывается впечатление, что для «Аэрофлота» любая погода является «катастрофой».

Авиакомпания регулярно оправдывает свои задержки погодными условиями — то снегом, то дождем, а теперь еще и морозом.

Анастасия Веденеева

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