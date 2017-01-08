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8 января, источник: Интерфакс

Глава Минэкономразвития пообещал провести «перезагрузку» ведомства

Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые сроки.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обещает провести определенную перезагрузку и настройку в деятельности Минэкономразвития, но серьезных кадровых изменений не планирует.

У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые перед нами поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется.
Максим Орешкинглава МЭР

Он отметил, что министерству необходимо демонстрировать результат по ряду задач в очень сжатые сроки. «Одна из таких ключевых задач — подготовка плана действий правительства по повышению темпов экономического роста», — напомнил министр.

Как сообщалось, президент РФ поручил правительству к 30 мая подготовить комплексный план действий правительства на 2017−2025 годы. В этом документе должны быть предусмотрены «меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019−2020 годов темпов роста экономики РФ, превышающих темпы роста мировой экономики».

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