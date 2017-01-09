Глава Минэкономразвития назвал основные проблемы российской экономики

В своем первом публичном интервью на посту главы ведомства он выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, которые создают проблему бедности.

Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми.

Также в числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, а также высокий уровень трансакционных издержек в экономике.

По его мнению, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран».

Особо глава Минэкономразвития выделил проблему высокой доли теневой экономики в стране. По его мнению, эта часть общей экономики создает множество искажений в показателях экономического роста.

«Мне кажется, что сейчас российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту доли белой экономики и снижению доли теневого сектора», — отметил он. По его словам, в настоящее время российская экономика «плавно движется в сторону обеления», этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики.

Ключевым риском для экономики Орешкин назвал экономическую неопределенность. ​"Сейчас ключевой риск, о котором мы говорили, — экономическая неопределенность. Но есть, бесспорно, и другие. Необходима кропотливая работа по уменьшению разного рода издержек для бизнеса, тарифов естественных монополий и так далее, — сказал Орешкин.

Он добавил, что именно экономическая неопределенность является причиной, по которой некоторые компании откладывают инвестиции и не увеличивают объемы производства.

В этом же интервью глава Минэкономразвития коснулся отношений с Минфином. Отвечая на вопрос, какие решения финансового ведомства он будет оспаривать, Орешкин отметил, что «спорить» будет «по многим вопросам, но всегда будем стараться приходить к консенсусу и общему пониманию».