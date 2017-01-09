Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
15Второй зимний Московский Велопарад
13События недели в фотографиях
00:24 (мск), источник: РБК

Глава Минэкономразвития назвал основные проблемы российской экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту» назвал основные проблемы, которые создают помехи экономическому росту страны.

Источник: РИА "Новости"

В своем первом публичном интервью на посту главы ведомства он выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, которые создают проблему бедности.

Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми.
Максим Орешкинглава МЭР

По его мнению, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран».

Также в числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, а также высокий уровень трансакционных издержек в экономике.

Читайте также
Глава Минэкономразвития пообещал провести «перезагрузку» ведомства

Особо глава Минэкономразвития выделил проблему высокой доли теневой экономики в стране. По его мнению, эта часть общей экономики создает множество искажений в показателях экономического роста.

«Мне кажется, что сейчас российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту доли белой экономики и снижению доли теневого сектора», — отметил он. По его словам, в настоящее время российская экономика «плавно движется в сторону обеления», этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики.

Ключевым риском для экономики Орешкин назвал экономическую неопределенность. ​"Сейчас ключевой риск, о котором мы говорили, — экономическая неопределенность. Но есть, бесспорно, и другие. Необходима кропотливая работа по уменьшению разного рода издержек для бизнеса, тарифов естественных монополий и так далее, — сказал Орешкин.

Он добавил, что именно экономическая неопределенность является причиной, по которой некоторые компании откладывают инвестиции и не увеличивают объемы производства.

В этом же интервью глава Минэкономразвития коснулся отношений с Минфином. Отвечая на вопрос, какие решения финансового ведомства он будет оспаривать, Орешкин отметил, что «спорить» будет «по многим вопросам, но всегда будем стараться приходить к консенсусу и общему пониманию».

Спор ради спора — пустое занятие. Бессмысленно просто говорить, что кто-то что-то делает неправильно. Главное — понимать логику, аргументы и мотивы людей, почему они предлагают те или иные решения, и обсуждать с ними ситуацию на уровне смысла, а не формы.
Максим Орешкинглава МЭР
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Крым начал получать газ из Кубани
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Лыжник Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
Обама рассказал о самом трудном решении на посту президента США
В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов
Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь