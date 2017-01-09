Строительство «Газпром Центра» в Минске заморожено из-за дефектов фундамента

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое выступает заказчиком знакового строительства, пока отказываются от каких-либо комментариев относительно истинных причин приостановки строительства «Газпром Центра». При этом активно распространяется информация, что возведение небоскреба остановлено из-за проблем с финансированием. Указанная причина вызывает серьезные сомнения в достоверности, учитывая обороты «Газпрома».

В то же время, несколько совершенно независимых друг от друга источников подтвердили «Ежедневнику» информацию о том, что на самом деле строительство остановлено по совершенно иной причине. Якобы обустроенный фундамент имеет серьезные дефекты, которые просто не позволяют возвести на нем столь амбициозный небоскреб, да еще на неустойчивых грунтах.

Точнее, дефекты имеют сваи, которые и несут на себе основную нагрузку. Эксперты утверждают, что ставить на эти дефектные сваи высотное здание нельзя. Назад их не выдернешь и новые на их место не загонишь. Поэтому строительство и остановлено.

К решению проблемы привлечен РУП «Институт БелНИИС» Министерства строительства и архитектуры. Для обследования объекта также привлекались специалисты известных российских институтов, которые звучали еще во времена СССР. Например, НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, который является крупнейшим в России и широко известным в мире специализированным институтом в области оснований и подземных сооружений, решающим весь комплекс геотехнических проблем, включая изыскания, научные исследования, проектирование и строительство фундаментов и подземных сооружений для зданий различного назначения, в том числе в сложных грунтовых и природно-климатических условиях. Этот институт во времена СССР был главным научным учреждением, отвечавшим за строительство. Однако несмотря на привлечение «тяжелой артиллерии» проблема до сих пор не решена.

Примечательно, что по сведениям «Ежедневника» о проблеме знают и соответствующие должностные лица администрации Минска и Министерства строительства и архитектуры. Но все скрывают истинное положение дел, опасаясь реакции президента.

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что в самом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» упорно ходят слухи, что проблема возникла по причине коррупции. Якобы тендер на фундамент был отдан компании, которая даже не имела опыта подобного рода строительства. Поэтому миллионы долларов ушли, а результат вот какой получился.

После того, как о проблеме стало известно, был уволен заместитель генерального директора по капитальному строительству Сергей Киселев, который также занимал должность начальника филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса Группы Газпром» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вместе с ним из управления попросили еще несколько лиц. Официальная формулировка, фигурирующая в приказах об увольнении нам не известна. Возможно, она вполне тривиальная. Но сведущие лица утверждают, что увольнения связаны именно со скандальным фундаментом и подрядчиком, который им занимался.

Сейчас кресло заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» занимает Михаил Грищена, а вот место начальника управления до сих пор вакантно.

Почему возникла такая ситуация с фундаментом «Газпром Центра», мнения расходятся. Одни утверждают, что здесь чисто техническая проблема, другие считают основной причиной плохую организацию строительства, третьи упирают на коррупцию составляющую. «Ежедневник» попытался сам разобраться, в чем там загвоздка.

Тендер и питерский победитель

Для проектирования и строительства фундамента «Газпром Центра», заказчиком был проведен тендер, на который заявились несколько компаний, в том числе российские и белорусские. Победителем стала Санкт-Петербургская компания ООО «Геоизол», которая имеет в Беларуси дочку «Геоизолбел». Не все проигравшие компании согласились с результатами тендера. Некоторые начали писать письма и говорить о том, что победа была отдана компании, которая не имеет опыта подобного рода строительства. Намекали даже на особый интерес членов тендерной комиссии и предрекали в будущем проблемы с реализацией проекта. Относительно некоего особого интереса, то тут дальше слов дело не пошло. А вот проект, потратив несколько миллионов долларов, действительно приобрел серьезные проблемы. Правда, вопрос «Кто в этом виноват?» пока остается открытым.

Так, например, доктор технических наук, профессор Михаил Никитенко, который является консультантом по проекту строительства «Газпром Центра», считает, что проблемы с фундаментом возникли бы независимо от того, кто бы выиграл тендер.

«Что касается дефектов свай, то я и руководству здесь говорил, и специалистам, которые из Москвы приезжали, что кто бы не делал, получили бы тот же дефект. Проблема в том, что там особенности инженерно-геологических условий: напорные воды и сваи большого диаметра. Люди, которые в этом не понимают, у них своя точка зрения», — заявил «Ежедневнику» Михаил Никитенко.

Точки зрения

По информации «Ежедневника» для решения проблемы с фундаментом привлекались ряд крупных специалистов, в том числе специальная группа московского института им. Герсеванова. Она проработала на объекте около трех месяцев и дала заключение, что на установленных дефектных сваях нельзя возводить высотное здание «Газпром Центра». Это заключение не устроило заказчика в результате чего с учеными института им. Герсеванова возник конфликт. Как рассказал «Ежедневнику» осведомленный источник, заказчик, якобы, даже не оплатил им проделанную работу.

Мы связались с заместителем директора НИИОСП им. Герсеванова Олегом Шулятьевым, но он отказался от комментариев по проекту, сославшись на подписанное соглашение о неразглашении информации. Между тем, как удалось выяснить «Ежедневнику», главным оппонентом московского института выступил консультант проекта по возведению «Газпром Центра» Михаил Никитенко.

«Москвичи приехали с головного института и говорят, чтобы эти сваи не учитывать и чтобы делать новые. Но там и так между сваями расстояние маленькое. И что, еще увеличить количество свай на такое же количество? Это абсурдно просто», — заявил «Ежедневнику» Михаил Никитенко, поясняя свою точку зрения. По его мнению, институт им. Герсеванова сегодня больше коммерциализирован — не то, что ранее — поэтому к его рекомендациям следует относиться критически.

«Сейчас сопровождением проекта занимается наш головной институт БелНИИС, поэтому они выдадут свое заключение. Соответственно, согласно этому заключению будут приниматься какие надо меры. А сейчас нужно консервировать на зиму», — пояснил Михаил Никитенко.

Взгляд со стороны

Пожалуй самым объективным, непредвзятым взглядом со стороны, можно назвать мнение Санкт-Петербургского Института архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции «Геореконструкция». Он также привлекался для консультаций по проекту строительства в Минске «Газпром центра».

Накануне новогодних праздников генеральный директор института, доктор геолого-минерало-гических наук, член президиума РОМГГиФ, член Совета по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга, координатор Санкт-Петербургской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Алексей Шашкин приезжал в Минск для очередных консультаций. Он согласился прокомментировать для «Ежедневника» сложившуюся ситуацию со строительством «Газпром Центра».

По словам Алексея Шашкина, проблема лежит гораздо глубже, чем сваи фундамента. И приостановка строительства связана не только с экономическими и юридическими, но также техническими причинами.

«Такая большая и сложная стройка должна обязательно иметь научное сопровождение. В Беларуси, к счастью, сохранился институт БелНИИС, который эту стройку может вести. Понятно, что в Беларуси это первый такой небоскреб, и понятно, что у БелНИИС нет такого опыта, но на то есть друзья и коллеги в Санкт-Петербурге и Москве, которые могут в этом помочь. Но очень важно, чтобы научно-техническое сопровождение обеспечивала местная национальная организация, поскольку цель такого сопровождения не только проект построить, но и набраться опыта», — заявил Алексей Шашкин.

По его мнению, Беларуси повезло, что у нее есть и организация, которая может обеспечить такое сопровождение, и повезло, что необходимость такая есть. Но, к сожалению, на сегодняшний день, научно-техническое сопровождение проекта не ведется. Именно поэтому и возникла проблема со сваями и фундаментом, и подобные проблемы будут возникать и далее.

«Я был свидетелем того, в каком ограниченном, гомеопатическом режиме вынужден работать этот БелНИИС. У них есть потенциал, есть знания. Они очень хорошо начинали: разработали программу мониторинга, программу сопровождения. Но его совершенно ограничили. Это вот как доктору сказать: вот у меня сегодня насморк, его и смотри, а больше ничего не смотри. Это совершенно неправильно. Ведь лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать», — пояснил Алексей Шашкин.

По мнению эксперта, отсутствие научно-технического сопровождения проекта — это одна из проблем. Хотя на сайте проекта и указано, что РУП «Институт БелНИИС» занимается научно-техническое сопровождение проектирования и строительства.

Вторая проблема заключается в том, что все проектные дела и вся информация о ходе строительства не контролируется БелНИИС по причине чего возникает масса вопросов. Например, проектировщик, который занимался фундаментом и подземной частью «Газпром Центра», никогда не занимался подобного рода работой. В такой ситуации, учитывая сложность проекта, им сам Бог велел использовать потенциал БелНИИС и специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Вместо этого они варятся в собственном соку. Фундамент проектирует петербургская организация, но подрядная. Как вы думаете, что будет проектировать подрядчик? Он будет проектировать не то, что нужно, а то, что он умеет делать, что позволит ему занять свои производственные мощности. Вот в чем еще недостаток всей этой системы. Вроде как есть заказчик, правда, сейчас там сменилось все руководство заказчика. Есть очень хорошая иностранная организация, которая занимается технадзором. Есть проектировщик наземной части — тоже хорошая иностранная организация. Вроде все хорошо, а вот что касается вот такого доморощенного проектирования подземной части, это вот обидно, что все так происходило. В результате возникло довольно большое количество вопросов к тому, что на сегодняшний день построено. К сваям, к стене в грунте,» — рассказал Алексей Шашкин.

По словам эксперта, вопросы возникли не такого плана, что вся подземная часть никуда не годится. Проблема в том, что проектировщик должен знать все о своем объекте, а нынешний по многим вопросам просто плывет. А если проектировщик не знает, что и как строилось в подземной части, то как на такую часть можно ставить небоскреб, кто затем за все ответит?

Удивительно также, что столь сложный проект был отдан организации, не имеющей опыта подобного рода строительства.

Кто поставит диагноз?

Как рассказал «Ежедневнику» Алексей Шашкин, достоверной информации по дефектам свай и о том, можно ли на них ставить «Газпром Центр», у него нет.

«Я знаю, что там были вопросы по их качеству, но… Вот что такое качество буронабивных свай? Это соблюдение технологии. А кто за соблюдением технологии должен следить? Вот для таких свай, которые никто не делал раньше, и должно быть научно-техническое сопровождение. Если такого сопровождения не было… Понимаете, любая технология требует контроля за самой процедурой ведения работ: за осадкой конуса свай, подбором бетонных смесей, входные контроли… И проектные решения должны быть сделаны исходя из того, например, что в буронабивную сваю должна укладываться литая бетонная смесь. Вот если все это не соблюдать, то возникнут проблемы, возникнет опасность брака. Вот смотрите, здесь у нас два водоносных горизонта, которые пересекают сваи. Кто-нибудь учел, будут ли они влиять на качество ствола сваи при их изготовлении? Как в этих грунтах будут выполнены сваи? Кто-нибудь делал опытные сваи и проверял их плотность методом межскважинного прозвучивания?» — задает вопросы Алексей Шашкин.

По словам петербургского эксперта, он представляет организацию, которая занимается мониторингом подобного рода объектов. Для этих целей его и пригласили в Минск. Однако то, что делается на строительстве «Газпром Центра» трудно назвать мониторингом.

«Вот мы померили. Мы говорим, что смещения такие-то. Дальше эти смещения нужно сравнить с прогнозом и посмотреть, каковы сигналы тревоги и вообще, что происходит, укладывается это в рамки прогноза или нет. А такого прогноза, чтобы поставить диагноз, и нет. Получается, чем занимается мы? Мы как бы собираем анализ крови у пациента. Мы сделали анализ и все написали. Теперь, что делает БелНИИС по заданию заказчика. Вместо того, чтобы дать ему задание поставить диагноз на основе анализа крови, ему дали задание проверить анализ крови. Вот он в принципе и указал, что анализы правильные. Но ведь не в этом дело. Нужно диагноз ставить: здоров пациент, или болен. А вот этим никто не занимается. При таком подходе могут быть проблемы, где угодно: в сваях, в стене в грунте, в наземной части», — заявил Алексей Шашкин.

Вместо выводов