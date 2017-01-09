Строительство «Газпром Центра» в Минске заморожено из-за дефектов фундамента
Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально — по причине отсутствия финансирования. Неофициально —
Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально — по причине отсутствия финансирования. Неофициально —
В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое выступает заказчиком знакового строительства, пока отказываются от
В то же время, несколько совершенно независимых друг от друга источников подтвердили «Ежедневнику» информацию о том, что на самом деле строительство остановлено по совершенно иной причине. Якобы обустроенный фундамент имеет серьезные дефекты, которые просто не позволяют возвести на нем столь амбициозный небоскреб, да еще на неустойчивых грунтах.
Точнее, дефекты имеют сваи, которые и несут на себе основную нагрузку. Эксперты утверждают, что ставить на эти дефектные сваи высотное здание нельзя. Назад их не выдернешь и новые на их место не загонишь. Поэтому строительство и остановлено.
К решению проблемы привлечен РУП «Институт БелНИИС» Министерства строительства и архитектуры. Для обследования объекта также привлекались специалисты известных российских институтов, которые звучали еще во времена СССР. Например, НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, который является крупнейшим в России и широко известным в мире специализированным институтом в области оснований и подземных сооружений, решающим весь комплекс геотехнических проблем, включая изыскания, научные исследования, проектирование и строительство фундаментов и подземных сооружений для зданий различного назначения, в том числе в сложных грунтовых и
Примечательно, что по сведениям «Ежедневника» о проблеме знают и соответствующие должностные лица администрации Минска и Министерства строительства и архитектуры. Но все скрывают истинное положение дел, опасаясь реакции президента.
Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что в самом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» упорно ходят слухи, что проблема возникла по причине коррупции. Якобы тендер на фундамент был отдан компании, которая даже не имела опыта подобного рода строительства. Поэтому миллионы долларов ушли, а результат вот какой получился.
После того, как о проблеме стало известно, был уволен заместитель генерального директора по капитальному строительству Сергей Киселев, который также занимал должность начальника филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса Группы Газпром» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вместе с ним из управления попросили еще несколько лиц. Официальная формулировка, фигурирующая в приказах об увольнении нам не известна. Возможно, она вполне тривиальная. Но сведущие лица утверждают, что увольнения связаны именно со скандальным фундаментом и подрядчиком, который им занимался.
Сейчас кресло заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» занимает Михаил Грищена, а вот место начальника управления до сих пор вакантно.
Почему возникла такая ситуация с фундаментом «Газпром Центра», мнения расходятся. Одни утверждают, что здесь чисто техническая проблема, другие считают основной причиной плохую организацию строительства, третьи упирают на коррупцию составляющую. «Ежедневник» попытался сам разобраться, в чем там загвоздка.
Тендер и питерский победитель
Для проектирования и строительства фундамента «Газпром Центра», заказчиком был проведен тендер, на который заявились несколько компаний, в том числе российские и белорусские. Победителем стала
Так, например, доктор технических наук, профессор Михаил Никитенко, который является консультантом по проекту строительства «Газпром Центра», считает, что проблемы с фундаментом возникли бы независимо от того, кто бы выиграл тендер.
«Что касается дефектов свай, то я и руководству здесь говорил, и специалистам, которые из Москвы приезжали, что кто бы не делал, получили бы тот же дефект. Проблема в том, что там особенности
Точки зрения
По информации «Ежедневника» для решения проблемы с фундаментом привлекались ряд крупных специалистов, в том числе специальная группа московского института им. Герсеванова. Она проработала на объекте около трех месяцев и дала заключение, что на установленных дефектных сваях нельзя возводить высотное здание «Газпром Центра». Это заключение не устроило заказчика в результате чего с учеными института им. Герсеванова возник конфликт. Как рассказал «Ежедневнику» осведомленный источник, заказчик, якобы, даже не оплатил им проделанную работу.
Мы связались с заместителем директора НИИОСП им. Герсеванова Олегом Шулятьевым, но он отказался от комментариев по проекту, сославшись на подписанное соглашение о неразглашении информации. Между тем, как удалось выяснить «Ежедневнику», главным оппонентом московского института выступил консультант проекта по возведению «Газпром Центра» Михаил Никитенко.
«Москвичи приехали с головного института и говорят, чтобы эти сваи не учитывать и чтобы делать новые. Но там и так между сваями расстояние маленькое. И что, еще увеличить количество свай на такое же количество? Это абсурдно просто», — заявил «Ежедневнику» Михаил Никитенко, поясняя свою точку зрения. По его мнению, институт им. Герсеванова сегодня больше коммерциализирован — не то, что ранее — поэтому к его рекомендациям следует относиться критически.
«Сейчас сопровождением проекта занимается наш головной институт БелНИИС, поэтому они выдадут свое заключение. Соответственно, согласно этому заключению будут приниматься какие надо меры. А сейчас нужно консервировать на зиму», — пояснил Михаил Никитенко.
Взгляд со стороны
Пожалуй самым объективным, непредвзятым взглядом со стороны, можно назвать мнение
Накануне новогодних праздников генеральный директор института, доктор
По словам Алексея Шашкина, проблема лежит гораздо глубже, чем сваи фундамента. И приостановка строительства связана не только с экономическими и юридическими, но также техническими причинами.
«Такая большая и сложная стройка должна обязательно иметь научное сопровождение. В Беларуси, к счастью, сохранился институт БелНИИС, который эту стройку может вести. Понятно, что в Беларуси это первый такой небоскреб, и понятно, что у БелНИИС нет такого опыта, но на то есть друзья и коллеги в
По его мнению, Беларуси повезло, что у нее есть и организация, которая может обеспечить такое сопровождение, и повезло, что необходимость такая есть. Но, к сожалению, на сегодняшний день,
«Я был свидетелем того, в каком ограниченном, гомеопатическом режиме вынужден работать этот БелНИИС. У них есть потенциал, есть знания. Они очень хорошо начинали: разработали программу мониторинга, программу сопровождения. Но его совершенно ограничили. Это вот как доктору сказать: вот у меня сегодня насморк, его и смотри, а больше ничего не смотри. Это совершенно неправильно. Ведь лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать», — пояснил Алексей Шашкин.
По мнению эксперта, отсутствие
Вторая проблема заключается в том, что все проектные дела и вся информация о ходе строительства не контролируется БелНИИС по причине чего возникает масса вопросов. Например, проектировщик, который занимался фундаментом и подземной частью «Газпром Центра», никогда не занимался подобного рода работой. В такой ситуации, учитывая сложность проекта, им сам Бог велел использовать потенциал БелНИИС и специалистов из Москвы и
«Вместо этого они варятся в собственном соку. Фундамент проектирует петербургская организация, но подрядная. Как вы думаете, что будет проектировать подрядчик? Он будет проектировать не то, что нужно, а то, что он умеет делать, что позволит ему занять свои производственные мощности. Вот в чем еще недостаток всей этой системы. Вроде как есть заказчик, правда, сейчас там сменилось все руководство заказчика. Есть очень хорошая иностранная организация, которая занимается технадзором. Есть проектировщик наземной части — тоже хорошая иностранная организация. Вроде все хорошо, а вот что касается вот такого доморощенного проектирования подземной части, это вот обидно, что все так происходило. В результате возникло довольно большое количество вопросов к тому, что на сегодняшний день построено. К сваям, к стене в грунте,» — рассказал Алексей Шашкин.
По словам эксперта, вопросы возникли не такого плана, что вся подземная часть никуда не годится. Проблема в том, что проектировщик должен знать все о своем объекте, а нынешний по многим вопросам просто плывет. А если проектировщик не знает, что и как строилось в подземной части, то как на такую часть можно ставить небоскреб, кто затем за все ответит?
Удивительно также, что столь сложный проект был отдан организации, не имеющей опыта подобного рода строительства.
Кто поставит диагноз?
Как рассказал «Ежедневнику» Алексей Шашкин, достоверной информации по дефектам свай и о том, можно ли на них ставить «Газпром Центр», у него нет.
«Я знаю, что там были вопросы по их качеству, но… Вот что такое качество буронабивных свай? Это соблюдение технологии. А кто за соблюдением технологии должен следить? Вот для таких свай, которые никто не делал раньше, и должно быть
По словам петербургского эксперта, он представляет организацию, которая занимается мониторингом подобного рода объектов. Для этих целей его и пригласили в Минск. Однако то, что делается на строительстве «Газпром Центра» трудно назвать мониторингом.
«Вот мы померили. Мы говорим, что смещения
Вместо выводов
Исходя из комментариев различных экспертов и того факта, что на обследование подземной части «Газпром Центра» стянули лучших специалистов бывшего СССР, можно сделать вывод, что со сваями на объекте действительно проблема. Причем, проблема не столько в