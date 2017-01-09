Белоруссия недосчитается российской нефти

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.

Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ.

Читайте также Белоруссия поднимет тарифы на транзит нефти

В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Белоруссии установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период. Россия решила изменить график поставок нефти в Белоруссию в первом квартале, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. По их словам, российское Минэнерго передало новый график белорусской стороне 28 декабря, и согласно ему, объем поставок составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т.

Белорусская сторона, по данным "Ъ", выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом.

Если такой уровень поставок сохранится и дальше, вместо предполагавшихся 18 млн т по итогам года Белоруссия может получить только 16 млн т. В Минэнерго отказались от комментариев, связаться с представителем господина Дворковича в воскресенье не удалось. Москва и Минск так и не смогли до конца 2016 года договориться по вопросам погашения долга Белоруссии за российский газ.

Задолженность накапливается с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн.

В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т.

Читайте также Белоруссия сообщила об авансовом платеже за российский газ

Предполагалось, что до конца года позиции сторон будут согласованы, и, как рассказывали источники «Ъ», страны уже были близки к компромиссу. В связи с этим поставки нефти в первом квартале должны были вырасти до 4,5 млн т. Россия соглашалась предоставить Белоруссию определенную субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, тогда как Минск должен был полностью погасить газовый долг. Белоруссия, однако, просила дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось. Последние консультации в прошлом году прошли 28 декабря, и на следующий день вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что рассчитывает достичь соглашения в течение первого квартала 2017 года. Он отметил, что основные договоренности были достигнуты еще в октябре, но «затем произошел определенный сбой, и “дорожная карта” не была почему-то принята к реализации». При этом Минск не стал заводить в тупик вопрос о тарифах на транзит российской нефти по своей территории, которые в октябре угрожал повысить на 50%. В итоге тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,76%, для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такая ставка, по решению белорусского антимонопольного ведомства, будет действовать до конца марта. Источники «Ъ» уверяют, что размер индексации устраивает Москву, но беспокоит то, что тарифы установлены на такой короткий срок.

Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что это уже далеко не первый конфликт между странами по энергоресурсам, и почти все они заканчивались по одному сценарию: стороны шли на уступки.

Читайте также Минск направил Москве предложения по оплате газа и нефти