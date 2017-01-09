Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Киев ответил на призыв миллиардера к компромиссу по Донбассу
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
09:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Белоруссия недосчитается российской нефти

Поставки Минску в первом квартале могут быть снижены.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.

Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ.
Читайте также
Белоруссия поднимет тарифы на транзит нефти

В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Белоруссии установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.

Россия решила изменить график поставок нефти в Белоруссию в первом квартале, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, российское Минэнерго передало новый график белорусской стороне 28 декабря, и согласно ему, объем поставок составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т.

Белорусская сторона, по данным "Ъ", выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом.

Если такой уровень поставок сохранится и дальше, вместо предполагавшихся 18 млн т по итогам года Белоруссия может получить только 16 млн т. В Минэнерго отказались от комментариев, связаться с представителем господина Дворковича в воскресенье не удалось.

Москва и Минск так и не смогли до конца 2016 года договориться по вопросам погашения долга Белоруссии за российский газ.

Задолженность накапливается с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн.

В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн т в квартал сначала до 3,5 млн т, а в октябре-декабре до 3 млн т.

Читайте также
Белоруссия сообщила об авансовом платеже за российский газ

Предполагалось, что до конца года позиции сторон будут согласованы, и, как рассказывали источники «Ъ», страны уже были близки к компромиссу. В связи с этим поставки нефти в первом квартале должны были вырасти до 4,5 млн т. Россия соглашалась предоставить Белоруссию определенную субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, тогда как Минск должен был полностью погасить газовый долг.

Белоруссия, однако, просила дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

Последние консультации в прошлом году прошли 28 декабря, и на следующий день вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что рассчитывает достичь соглашения в течение первого квартала 2017 года. Он отметил, что основные договоренности были достигнуты еще в октябре, но «затем произошел определенный сбой, и “дорожная карта” не была почему-то принята к реализации».

При этом Минск не стал заводить в тупик вопрос о тарифах на транзит российской нефти по своей территории, которые в октябре угрожал повысить на 50%. В итоге тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,76%, для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такая ставка, по решению белорусского антимонопольного ведомства, будет действовать до конца марта. Источники «Ъ» уверяют, что размер индексации устраивает Москву, но беспокоит то, что тарифы установлены на такой короткий срок.

Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что это уже далеко не первый конфликт между странами по энергоресурсам, и почти все они заканчивались по одному сценарию: стороны шли на уступки.
Читайте также
Минск направил Москве предложения по оплате газа и нефти

Так что, уверен он, в ближайшее время будет принято политическое решение. Тем более, говорит эксперт, сокращения поставок нефти со стороны России, которым нет альтернативы, крайне невыгодны для Белоруссии, так как грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки.

Это, говорит господин Мищенко, эффективный рычаг влияния, с помощью которого Россия, скорее всего, добьется выплаты долга с некоторой скидкой или другой схемой, например, через получение активов, как было с «Белтрансгазом».

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Батька только позавчера сказал, что не допустит унижения белорусов. Тогда было непонятно о чём это он...)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семнадцатого года не будет
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Невероятные умные автомобили первой техновыставки года Концепты, электрокары, самоуправляемые авто и просто невероятные дизайнерские штуки в нашей галерее
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь