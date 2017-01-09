Дмитрий Медведев расширил концепцию развития приграничных территорий ДФО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменениях в концепции развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа. Соответствующий документ был подготовлен Минэкономразвития РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что действие концепции развития приграничных территории субъектов ДФО от 28 октября 2015 года теперь распространяется на территорию Байкальского региона — Забайкальский край и республику Бурятия. Это означает, что меры господдержки социально-экономического развития приграничных территорий, которые предусмотрены для регионов Дальнего Востока, расширены на Забайкалье и Бурятию.

Ожидается, что указанная мера создаст условия для устойчивого развития экономики и социальной стабильности приграничных территорий Байкальского региона. Кроме того, речь идёт о формировании и развитии конкурентных преимуществ Забайкальского края и республики Бурятия перед приграничными территориями сопредельных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года декларировалось, что концепция развития приграничных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа будет реализоваться в два этапа. С 2015 по 2016 годы должны были быть проведены организационные мероприятия: это создание рабочей группы, утверждение плана реализации концепции. На 2017— 2025 годы запланирована реализация региональных программ развития дальневосточных приграничных территорий, проектов развития отдельных приграничных территорий и распространение пилотных проектов.