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06:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Министром ЖКХ Иркутской области назначен Артур Сулейменов

Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с 30 декабря 2016 года назначен Артур Сулейменов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 9 января 2017 года стало известно «Байкал Инфо» из источников, близких к правительству области. В 2013—2014 гг. он возглавлял министерство транспорта региона до его упразднения, до этого занимал должность первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Напомним, с 21 декабря 2016 года были прекращены полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова в связи с истечением их срока.

Полномочия руководителя ведомства до назначения министром Артура Сулейменова исполнял начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

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