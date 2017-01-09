Коммунальщиков Норильска оштрафовали за слишком мутную воду

Муниципальное предприятие Норильска «Коммунальные объединенные системы» оштрафовали за нарушение санитарного законодательства. Коммунальщики не выполнили требования по соблюдению качества горячей воды.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на плохую воду пожаловался местный житель. В ходе расследования выяснилось, что образец воды превышает допустимые показатели по мутности (3,9 ЕМФ при норме 2,6).

По итогам проверки представители предприятия получили штраф в размере 20 тыс. рублей. Коммунальщики попытались обжаловать решение в суде, однако апелляция была отклонена.

Напомним, в июне прошлого года краевой Роспотребнадзор нашел мутную воду сразу в двух местах — в Канске и в Березовском районе. Виновные коммунальщики также получили штрафы.