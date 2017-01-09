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08:11 (мск), источник: АиФ Омск

Омские водители отмененных маршруток придумали «журнал пожеланий мэру»

Самые интересные пожелания водители обещают передать главе города лично.

Источник: РИА "Новости"

В Омске водители отмененных маршруток в салоне своих транспортных средств разместили объявления о том, что поскольку «администрация хочет отменить маршрут», то каждый желающий может оставить свои пожелания и рекомендации в «журнале пожеланий мэру Двораковскому», сообщают «Коммерческие вести».

Наиболее интересные и оригинальные пожелания водители обещают передать мэру лично, а также опубликовать в СМИ.

Напомним, что с 1 января 2017 года департамент транспорта отменил 25 маршрутов, по которым в основном ходили маршрутки. Перевозчиков, которые выйдут на них, ожидают штрафы. Несмотря на это, многие все равно продолжали ходить по маршруту.

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