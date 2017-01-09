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08:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске продолжат строительство «Индустриального парка»

Федеральное финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры индустриального парка может составить порядка 250−300 миллионов рублей в год, а за весь период создания парка — до 1 миллиардов рублей.

Источник: Reuters

Правительство Омской области в 2017 году планирует возобновить работу по строительству индустриального парка «Солнечный».

Как сообщили в региональном Минэкономики, в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 25 миллионов рублей, которые направят на реализацию мероприятий по проведению аудита земельного участка, подготовки концепции, мастер-плана и бизнес-плана для участия Омской области в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение создания инфраструктуры индустриальных парков.

В правительстве Омской области отмечают, что создание крупного земельного-имущественного комплекса промышленного назначения — один из важных факторов реализации промышленной политики согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области.

Учитывая требования генерального плана и правила землепользования и застройки города Омска, строительство промышленного парка планируется в районе улицы 2-ая Солнечная. Планируется, что общая площадь государственного парка составит 208 гектаров. Общий объем инвестиций на создание инфраструктуры парка составят около 1,4 миллиарда рублей.

Основными направлениями промышленного парка станут пищевая, деревообрабатывающая промышленности, складская логистика, машиностроение.

Строительство парка было приостановлено в 2016 году из-за отсутствия финансирования. Однако свое желание стать потенциальными резидентами изъявили 20 организаций.

В 2017 году Правительство Омской области проведет работы по подготовке пакета документов для участия в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета для субъектов РФ на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков.

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