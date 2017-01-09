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13:13 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве построят стеклянный автовокзал-корабль с кинотеатром

Автовокзал Щёлковский преобразится после реконструкции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового здания автовокзала Щёлковский. После реконструкции здание 1971 года постройки превратится в стеклянный корабль с кинотеатром, автостоянкой и магазинами.

На месте трёхэтажного здания автовокзала на Щёлковском шоссе построят современный многофункциональный комплекс, в котором функция автовокзала будет совмещена с торговой и развлекательной.
Сергей КузнецовГлавный архитектор Москвы

Его площадь после реконструкции увеличится. Согласно дизайн-проекту новое здание будет иметь 11 этажей — шесть наземных и пять подземных.

На первом разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Торговые павильоны, где москвичи и гости столицы смогут совершать покупки, перед тем как отправиться в путь, разместятся на втором, третьем и четвёртом этажах. Пятый отведут под кинотеатр. Современный зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Здесь же для посетителей заработает кафе.

На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами, кафе, где пассажиры смогут перекусить перед дорогой, а также дополнительные камеры хранения. Дизайн-проект предполагает установку четырёх прозрачных лифтов, оснащённых удобными поручнями для маломобильных граждан.

В новом здании будет подземная автостоянка 955 машино-мест.

Автовокзал Щёлковский расположен в Восточном административном округе на пересечении Щёлковского шоссе с Уральской улицей. После реконструкции общая площадь обновлённого здания составит 137 775 квадратных метров. Автовокзал сможет принять до 15 тысяч пассажиров в сутки, в час пик — порядка тысячи человек и в среднем около 1615 рейсов.

В прошлом году в Москве открыли новый современный автовокзал Южные Ворота со стеклянным фасадом. Он находится на 19-м километре МКАД между федеральными трассами М4 «Дон» и М5 «Урал». Вокзал занимает первый этаж одноимённого торгового комплекса, в котором есть восьмиуровневый паркинг. Сюда автобусы прибывают из южных регионов России и других стран СНГ.

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