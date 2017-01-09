В Москве построят стеклянный автовокзал-корабль с кинотеатром
Автовокзал Щёлковский преобразится после реконструкции.
Автовокзал Щёлковский преобразится после реконструкции.
Москомархитектура утвердила
На месте трёхэтажного здания автовокзала на Щёлковском шоссе построят современный многофункциональный комплекс, в котором функция автовокзала будет совмещена с торговой и развлекательной.
Его площадь после реконструкции увеличится. Согласно
На первом разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Торговые павильоны, где москвичи и гости столицы смогут совершать покупки, перед тем как отправиться в путь, разместятся на втором, третьем и четвёртом этажах. Пятый отведут под кинотеатр. Современный зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Здесь же для посетителей заработает кафе.
На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами, кафе, где пассажиры смогут перекусить перед дорогой, а также дополнительные камеры хранения.
В новом здании будет подземная автостоянка 955
Автовокзал Щёлковский расположен в Восточном административном округе на пересечении Щёлковского шоссе с Уральской улицей. После реконструкции общая площадь обновлённого здания составит 137 775 квадратных метров. Автовокзал сможет принять до 15 тысяч пассажиров в сутки, в час пик — порядка тысячи человек и в среднем около 1615 рейсов.
В прошлом году в Москве открыли новый современный автовокзал Южные Ворота со стеклянным фасадом. Он находится на 19-м километре МКАД между федеральными трассами М4 «Дон» и М5 «Урал». Вокзал занимает первый этаж одноимённого торгового комплекса, в котором есть восьмиуровневый паркинг. Сюда автобусы прибывают из южных регионов России и других стран СНГ.