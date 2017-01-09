В Москве построят стеклянный автовокзал-корабль с кинотеатром

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового здания автовокзала Щёлковский. После реконструкции здание 1971 года постройки превратится в стеклянный корабль с кинотеатром, автостоянкой и магазинами.

На месте трёхэтажного здания автовокзала на Щёлковском шоссе построят современный многофункциональный комплекс, в котором функция автовокзала будет совмещена с торговой и развлекательной.

Его площадь после реконструкции увеличится. Согласно дизайн-проекту новое здание будет иметь 11 этажей — шесть наземных и пять подземных.

На первом разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Торговые павильоны, где москвичи и гости столицы смогут совершать покупки, перед тем как отправиться в путь, разместятся на втором, третьем и четвёртом этажах. Пятый отведут под кинотеатр. Современный зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Здесь же для посетителей заработает кафе.

На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами, кафе, где пассажиры смогут перекусить перед дорогой, а также дополнительные камеры хранения. Дизайн-проект предполагает установку четырёх прозрачных лифтов, оснащённых удобными поручнями для маломобильных граждан.