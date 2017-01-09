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09:00 (мск), источник: NewsKo

Строительство газопровода в Новобродовском оценено в 52 млн руб

30 декабря 2016 года департамент ЖКХ администрации Перми разместил информацию о проведении электронного аукциона на строительство газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки Новобродовский Свердловского района Перми. Максимальная стоимость контракта составила 52 млн 427 тыс. руб.

Как сказано в конкурсной документации, строительство нового газопровода запланировано в рамках реализации п. 1.1.1.2.1.5 подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в Перми» на 2016 год.

По проекту планируется газифицировать дома, расположенные на улицах: Ореховая, Ясеневая, Кленовая, Цветочная, Бродовское кольцо, Осенняя, Зимняя, Летняя, Грибная, Смородиновая, Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 1-й Ромашковый пер., Пасечная и Ландышевая. Все работы должны быть выполнены до 30 апреля 2018 года.

Общая протяжённость газопровода составит больше 13 км. Кроме того, для снижения давления в газопроводе в северной и южной частях Новобродовского будут установлены два блочных газорегуляторных пункта с регуляторами давления, основной и резервной линиями редуцирования.

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