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09:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

С нерадивыми пермскими УК разберется прокуратура

ПЕРМЬ, 9 января, РИА ФедералПресс. В администрации Перми прошло совещание, на котором разбирались результаты работы районных администраций, УК и подрядчиков по очистке городских дворов и улиц от снега.

В целом, подрядные организации, обслуживающие муниципальные дороги, с последствиями снегопадов первых дней января справились. Задержек в работе общественного транспорта в эти дни не наблюдалось.

А вот управляющие компании свои обязанности исполнили несколько хуже. В нормальный рабочий режим большинство УК вошло лишь к вечеру 2 января. Вызванные на совещание руководители компаний пообещали в ближайшее время устранить все недостатки.

Глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров отметил, что единственная УК, которая не соизволила в течение 6 дней выйти на связь — это ООО «ПИК-Комфорт». Дмитрий Самойлов поручил по данному поводу обратиться в прокуратуру.

«Нужно обеспечить руководству этой УК “теплый” прием в надзорных органах в ближайшие дни. Такая мера коснется всех, кто не считает нужным взаимодействовать с районными властями, исправлять собственные недоработки», — заявил глава Перми.

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