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09:56 (мск), источник: СуперОмск

По делу омской стройфирмы, директора которой выгнали на улицу, арестовали 4 квартиры

Определение обжаловали в апелляционном суде.

В декабре судья Арбитражного суд Омской области Наталья Макарова вынесла определение по обращению бизнесмена Гиа Дагандзе.

Макарова арестовала 4 квартиры, принадлежащих фирме «Стройстар Инвест». Дагандзе провел небольшое расследование и выяснил, что приставы готовят недвижимость к продаже.

Общая площадь квартир небольшая (92,3 квадратных метра), но, вероятно, денег, вырученных от их продажи, хватит на гашение долга перед Дагандзе. Из документов Дагандзе следует, что долг ответчика перед ним составил порядка 9,6 миллиона рублей.

Фирма «Стройстар Инвест» подала на определение судьи жалобу. Слушание по жалобе должно состояться в апелляционном суде в конце января.

В ноябре Гиа Дагандзе зарегистрировал иск к омскому строительному предприятию «Стройстар Инвест». Дагандзе потребовал его обанкротить. Общий долг компании перед различными структурами приставы оценивали в сумму порядка 22,8 миллиона рублей. Руководитель «Стройстар Инвест» Кахабер Хоштария славился тем, что его выгоняли по суду из квартиры, выставляли отобранный у него Mercedes на торги.

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