Районы Омской области получат около 6,5 миллиардов рублей

Правительство приняло решение не сокращать финансовую поддержку муниципалитетов и оставить ее размер на уровне 2016 года, несмотря на напряженный бюджет, — отметил министр финансов Вадим Чеченко.

Он отметил, что местным бюджетам гарантируется ресурс для решения первоочередных вопросов муниципального уровня в сфере образования, культуры, ЖКХ и сельского хозяйства.

При этом из почти 6,5 миллиардов рублей почти 2,5 миллиарда Минфин передаст в виде дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ. Это должно стимулировать местные власти к наращиванию налогооблагаемой базы.