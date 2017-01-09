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09:54 (мск), источник: Вести - Омск

Районы Омской области получат около 6,5 миллиардов рублей

Районы Омской области в этом году получат около 6,5 миллиардов рублей из региональной казны.

Правительство приняло решение не сокращать финансовую поддержку муниципалитетов и оставить ее размер на уровне 2016 года, несмотря на напряженный бюджет, — отметил министр финансов Вадим Чеченко.

Он отметил, что местным бюджетам гарантируется ресурс для решения первоочередных вопросов муниципального уровня в сфере образования, культуры, ЖКХ и сельского хозяйства.

При этом из почти 6,5 миллиардов рублей почти 2,5 миллиарда Минфин передаст в виде дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ. Это должно стимулировать местные власти к наращиванию налогооблагаемой базы.

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