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11:00 (мск), источник: РИА Новости

Число посетивших Приморье «безвизовых» туристов из Китая выросло

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Число китайских туристов, посетивших Приморье в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках, за год выросло на 60% и составило свыше 190 тысяч человек, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

«Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%», — говорится в сообщении.

По данным департамента туризма края, существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август — за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР.

Директор департамента Константин Шестаков сообщил, что рост показал и рынок чартерных авиаперевозок — более 30%, в первую очередь из КНР. Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве.

По предварительным данным властей, в прошлом году Приморский край посетили около 3 миллионов туристов. Более полумиллиона из них — иностранные граждане, 2,5 миллиона человек — россияне.

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Число посетивших Приморье 'безвизовых' туристов из Китая выросло
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