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11:37 (мск), источник: Калининград.Ru

С июня белорусская авиакомпания снова запустит рейсы Калининград — Гродно

С июня 2017 года компания «Белавиа» возобновит регулярные рейсы по маршруту Калининград — Гродно. Об этом сообщает grodnonews.by.

Источник: Калининград.Ru

По словам начальника Гродненского филиала РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Анатолия Купрашевича, полёты будут выполнять по вторникам и пятницам. Путь в одну сторону займёт около получаса. На маршруте Калининград — Гродно планируют эксплуатировать канадские самолёты CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Стоит отметить, что компания «Белавиа» регулярно вводит сезонные рейсы по маршруту Калининград — Гродно. Полёты выполняются с июня по сентябрь.

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