С июня белорусская авиакомпания снова запустит рейсы Калининград — Гродно

По словам начальника Гродненского филиала РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Анатолия Купрашевича, полёты будут выполнять по вторникам и пятницам. Путь в одну сторону займёт около получаса. На маршруте Калининград — Гродно планируют эксплуатировать канадские самолёты CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Стоит отметить, что компания «Белавиа» регулярно вводит сезонные рейсы по маршруту Калининград — Гродно. Полёты выполняются с июня по сентябрь.