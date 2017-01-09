Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Сбежавший дипломат рассказал о тайном дне рождения лидера КНДР
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
10:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Бальчун извинился за сугробы в вагонах поездов

Глава «УЗ» уточнил, что во вторник в Одессу отправится комиссия перевозчика, так как есть вопросы по руководству депо, а проводники также жалуются на некачественный уголь.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.

Ранее в СМИ появилось фото снега в одном из вагонов поезда «Одесса-Ужгород». Пассажиры пожаловались на некачественные условия перевозки.

«Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся. Поезда Одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от “Укрзализныци”. Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт», — написал Бальчун на своей странице в Facebook.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

Комментарии
1
*******
бардак продолжается
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему в студенческие годы Ким Чен Ын практически не выходил из дома
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь