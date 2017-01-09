Власти подняли тарифы на бытовой газ в Красноярске

Правительство утвердило новые предельные розничные цены на сжиженный бытовой газ в Красноярском крае на 2017 год. Информация опубликована на официальном портале региона.

Новые тарифы на газ начнут действовать с 1 июля.

Согласно постановлению, тариф на реализацию «Красноярсккрайгазом» сжиженного газа из групповых резервуарных установок (подается непосредственно в квартиры) вырастет с 42,1 руб. за 1 кг до 43,7 руб. В случае если тариф измеряется в кубометрах — 93 руб. до 96,7 руб.

Подорожает и сжиженный газ в баллонах — с доставкой до потребителя цена за 1 кг вырастет с 42,5 руб. до 44,1 руб., без доставки — с 28 руб. до 29,1 руб. При получении с места промежуточного хранения (склада) газ подорожает с 35 руб. до 36,4 руб. за 1 кг.

Отметим, что документ не распространяется на арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газ для заправки автотранспортных средств.

Последний раз цены на сниженный газ менялись в июле 2016 года.