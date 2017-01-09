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10:55 (мск), источник: VLADNEWS

Россельхознадзор: Не все импортные продукты попадают в Приморье

Итоги 2016 года.

В 2016 году в Приморье в области ветеринарного надзора на госгранице инспекторами Роспотребнадзора было досмотрено 130,7 тысячи тонн импортной продукции животного происхождения, из которой было задержано 545 тонн, а возвращено на родину 476 тонн товара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, было досмотрено 1,43 миллиона тонн экспортной продукции. Продукция водного промысла, добываемая в морях ДФО, составила 1,24 миллиона тонн; мясо и мясопродукты — 140,3 тонны.

При внутрироссийских перевозках в 2016 году было досмотрено 1,82 миллиона тонн продукции животного происхождения. Из них мясо и мясопродукты — 197 тысячи тонн, водные биоресурсы — 1,3 миллиона тонн, рыбная мука — 29,4 тысячи тонн. Было задержано 765 тонн мяса и мясопродуктов, 1,9 тысячи тонн продукции водного промысла.

В ходе государственного ветеринарного контроля было выявлено 1 630 правонарушений, из них при обороте водных биологических ресурсов, аквакультуры и рыбной муки — 544. Сумма наложенных административных штрафов по выявленным правонарушениям составила 3,5 миллиона рублей, в том числе при обороте водных биологических ресурсов — 725,2 тысячи рублей.

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