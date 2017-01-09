В Прикамье проезд в электричках подорожал на 4,7%

В Пермском крае повысился тариф на проезд в пригородных поездах. Индексация тарифов составила 4,7%. Стоимость проезда в первой зоне увеличилась на 1 рубль по сравнению с 2016 годом и составила 27 рублей, сообщает портал gudok.ru.

Проезд на расстояние до 15 км, к примеру, по маршруту Пермь-2 — Курья будет стоить 27 рублей, в 2016 году — 26 рублей. Стоимость проезда на расстояние до 200 км по маршруту Пермь-2-Кизел составит 290 рублей, ранее — 277 рубля, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Добавим, что перевозчиками в пригородном сообщении в регионе являются ОАО «Свердловская пригородная компания» и ОАО «Пермская пригородная компания». Объем пригородных перевозок и тарифы устанавливаются исполнительные органы власти края.