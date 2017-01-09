С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды
С первого января 2017 года плата за общедомовые нужды в Челябинской области включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.
С первого января 2017 года плата за общедомовые нужды в Челябинской области включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Изменился порядок внесения платы за общедомовые нужды. Теперь оплачивать за ОДН придется управляющим компаниям, ТСЖ, ЖК (раньше платили ресурсоснабжающим организациям).
Кроме того, меняются правила установления нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе правила потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Согласно изменениям, нормативы на общедомовые нужды должны устанавливаться только расчетным методом (ранее как аналоговым, так и расчетным).
Нормативы на ОДН не должны включать расходы, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.