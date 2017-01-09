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11:23 (мск), источник: Uralpress.ru

С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды

С первого января 2017 года плата за общедомовые нужды в Челябинской области включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона, в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, жильцы будут платить за общедомовые нужды по утвержденным нормативам. В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, плата рассчитывается, исходя из их показаний. Но при этом она не должна быть выше установленного норматива.

Изменился порядок внесения платы за общедомовые нужды. Теперь оплачивать за ОДН придется управляющим компаниям, ТСЖ, ЖК (раньше платили ресурсоснабжающим организациям).

Кроме того, меняются правила установления нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе правила потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Согласно изменениям, нормативы на общедомовые нужды должны устанавливаться только расчетным методом (ранее как аналоговым, так и расчетным).

Нормативы на ОДН не должны включать расходы, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

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