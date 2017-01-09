Апелляционный суд подтвердил решение свердловского арбитража о незаконной рекламе в метро Екатеринбурга
Екатеринбург. 9 января.
Екатеринбург. 9 января.
«Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования УФАС и оставил решение арбитражного суда без изменений. Заключение договоров может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» заключило с ООО «Метро-2000» и ООО «Рекламное агентство «М2» договоры на предоставление площадей для размещения