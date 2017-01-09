В Челябинской области недостроенный ледовый дворец продают за 24 млн рублей

Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного фонда имущества.

Земельный участок площадью 21 тыс. 450 кв.м с недостроенным комплексом находится в Сатке. Ледовый дворец по проекту представляет собой полусферическое сооружение на металлическом каркасе с цельнометаллической крышей. Проектируемый комплекс рассчитан на 1,5 тыс. зрителей. Площадь застройки — 5 тыс. 884,2 кв.м. При этом степень готовности объекта 65%, а физический износ составляет 75%.

Начальная цена участка 24 млн рублей, шаг аукциона — 1,2 млн рублей. Сам аукцион пройдет 1 февраля.

Напомним, в прошлом году власти уже пытались продать данный земельный участок с объектом незавершенного строительства. Тогда начальная цена составляла 60 млн рублей, а шаг аукциона был 3 млн рублей.