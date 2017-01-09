На отремонтированных в Омске дорогах будут искать дефекты

Как сообщили в региональном Минстрое, ведомство намерено жестко проконтролировать, как отремонтированные в 2016 году дороги перезимуют. Госконтракты с подрядчиками заключались с попутным составлением гарантийного паспорта, по которому те обязаны устранять появляющиеся дефекты за свой счет. По верхнему слою дорожного покрытия срок гарантии равен 4 года.

В связи с этим специалисты министерства и лицензированные строительные организации ведут мониторинг состояния отремонтированных дорог, а при выявлении замечаний выписывают предписания. Все дефекты, которые найдут за зиму, должны быть устранены с приходом тепла.

Александр Фрикель, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:

— С наступлением теплых погодных условий, на отремонтированных в 2016 году дорогах, выполнят обследование состояния. Выявленные дефекты будут предъявлены подрядным организациям, выполнявшим ремонт, для дальнейшего устранения за собственный счет.

Напомним, в 2016 году в регионе, а особенно в Омске был проведен масштабный ремонт дорог. Было сделано 57 улиц общей площадью более 1,2 млн м2, что в 8 раз больше показателей предыдущего года. В первую «волну» ремонта включили 21 магистраль, было выделено 670 млн рублей. Во вторую — в общей сложности 36 дорог по двум траншам. Восемь из них финансировались за счет средств облбюджета (100 млн рублей), 28 — по системе «Платон» (500 млн рублей). Еще 250 млн «платоновских» денег было направлено на областные объекты. Толчок к глобальному ремонту дал звонок омички на прямую линию президента Владимира Путина, после чего о ситуации в Омске, близкой к катастрофической, узнала вся Россия.