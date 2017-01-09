Госкомцен Крыма установил тарифы 2017 года на воду и тепло
За год вода на полуострове подорожает три раза.
За год вода на полуострове подорожает три раза.
Госкомитет по ценам и тарифам РК опубликовал информацию о стоимости услуг водо- и теплоснабжения в 2017 году.
Как сообщает
Также опубликованы тарифы на теплоснабжение. Увеличение стоимости тепла для населения Крыма с 1 января колеблется от 3 до 10%. Летом изменения в тарифах не ожидаются, за исключением незначительного подорожания на 0,55% в Евпатории.