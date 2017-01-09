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11:32 (мск), источник: АиФ Крым

Госкомцен Крыма установил тарифы 2017 года на воду и тепло

За год вода на полуострове подорожает три раза.

Источник: Reuters

Госкомитет по ценам и тарифам РК опубликовал информацию о стоимости услуг водо- и теплоснабжения в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба комитета, стоимость услуг водоснабжения и водоотведения ещё не достигла экономически обоснованного уровня. Изменения тарифов планируется 1 января, 1 июля и 1 октября 2017 года. С 1 января среднее повышение стоимости услуги не превысит 15%, уточняют в ведомстве.

Также опубликованы тарифы на теплоснабжение. Увеличение стоимости тепла для населения Крыма с 1 января колеблется от 3 до 10%. Летом изменения в тарифах не ожидаются, за исключением незначительного подорожания на 0,55% в Евпатории.

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