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11:36 (мск), источник: Volga News

На ремонт участка по Авроре от Промышленности до ул. Набережная р. Самара выделят 336 млн рублей

Подрядчик обязуется выполнить все работы до 31 мая 2018 года.

Прием заявок на участие в аукционе по ремонту ул. Авроры на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора» в створе Южного моста завершится 23 января, сообщается на сайте госзакупок.

На это выделят 335,7 млн рублей. Подрядчик обязуется выполнить все работы до 31 мая 2018 года. Итоги подведут 30 января.

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