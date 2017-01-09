13 января начнутся единовременные выплаты для пенсионеров
Единовременные выплаты для пенсионеров начнутся 13 января, сообщает
Единовременные выплаты для пенсионеров начнутся 13 января, сообщает
С 13 по 28 января выплатят 5 тысяч рублей пенсионерам, постоянно проживающим в России. Для получения денег не нужно подавать заявление и обращаться в ПФР.
Речь идёт не только о пенсионерах по возрасту, но и об инвалидах,
Отметим, что эта выплата должна заменить им вторую индексацию пенсий, которую не провели в 2016 году.