13 января начнутся единовременные выплаты для пенсионеров

С 13 по 28 января выплатят 5 тысяч рублей пенсионерам, постоянно проживающим в России. Для получения денег не нужно подавать заявление и обращаться в ПФР.

Речь идёт не только о пенсионерах по возрасту, но и об инвалидах, детях-инвалидах и других получателей пенсий — всего более 1,1 миллиона человек.

Отметим, что эта выплата должна заменить им вторую индексацию пенсий, которую не провели в 2016 году.