Область вошла в 10 базовых регионов госпрограммы «Национальная технологическая инициатива»

При участии Агентства стратегических инициатив России в губернии активно проводится подготовка к проведению проектной сессии по формированию региональной дорожной карты «Национальная технологическая инициатива».

НТИ России — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10−15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада», — сказал глава государства.

В разработку НТИ вовлечены проектные и творческие команды, технологические компании, ве­ду­щие универ­си­теты; иссле­до­ва­тель­ские центры, дело­вые объеди­нения, инсти­туты раз­вития, эксперт­ные и профес­сиональ­ные сооб­щества, заинтересованные министерства.

В целях донесения информации об НТИ, а также учета интересов промышленных предприятий Самарской области при формировании дорожной карты НТИ региона, создается рабочая группа по подготовке проектной сессии НТИ в Самарской области, запланированной на первый квартал 2017 года.