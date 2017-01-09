Область вошла в 10 базовых регионов госпрограммы «Национальная технологическая инициатива»
Самарская область вошла в 10 базовых регионов программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), сообщил сайт областного минпрома.
Самарская область вошла в 10 базовых регионов программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), сообщил сайт областного минпрома.
При участии Агентства стратегических инициатив России в губернии активно проводится подготовка к проведению проектной сессии по формированию региональной дорожной карты «Национальная технологическая инициатива».
НТИ России — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.
В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.
«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10−15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада», — сказал глава государства.
В разработку НТИ вовлечены проектные и творческие команды, технологические компании, ведущие университеты; исследовательские центры, деловые объединения, институты развития, экспертные и профессиональные сообщества, заинтересованные министерства.
В целях донесения информации об НТИ, а также учета интересов промышленных предприятий Самарской области при формировании дорожной карты НТИ региона, создается рабочая группа по подготовке проектной сессии НТИ в Самарской области, запланированной на первый квартал 2017 года.