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12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Ограничения подачи природного газа для крымских ТЭЦ сняты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании «КрымТЭЦ» Татьяна Югош.

Источник: РИА Новости

В декабре компания в целях экономии природного газа частично перевела теплоэлектростанции республики на резервное топливо — мазут.

«Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве», — сказала Югош.

В конце декабря президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Уже началась поставка газа в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ.

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