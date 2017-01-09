В Крыму сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

В декабре компания в целях экономии природного газа частично перевела теплоэлектростанции республики на резервное топливо — мазут.

«Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве», — сказала Югош.

В конце декабря президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Уже началась поставка газа в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ.