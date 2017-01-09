ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января

При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января.