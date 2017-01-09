ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через Почту России или другую организацию.
Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через Почту России или другую организацию.
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Единовременную выплату в пять тысяч рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, подтвердили «Интерфаксу» в Пенсионном фонде России (ПФР).
«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщили в
При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января.
Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в
«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Фонде.
Единовременная выплата в пять тысяч рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. Ранее сообщалось, что по пять тысяч получат все российские пенсионеры, в том числе военные.
Доставкой выплаты будет заниматься в обычном режиме «Почта России».