В Крыму нашли инвесторов для строительства мусороперерабатывающего завода

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов охарактеризовал экологическую обстановку в Крыму как тяжелую. По его мнению, строительство мусоросжигательного завода на Южном берегу Крыма позволит решить эту проблему.

«Есть положительный опыт в мировой практике, в той же Швейцарии есть такие заводы, и есть у нас инвесторы, которые готовы такой завод построить. В свое время мы уже и площадку определили. В этом году, я думаю, будет реализован такой проект», — сказал Нараев в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, мусороперерабатывающий завод должен быть построен с использованием современных технологий, с применением высокоплазменной термической струи, в результате чего от мусора почти ничего не остается.

«Остается порядка 7% отходов — это стеклянные гранулы, которые потом в дальнейшем можно использовать в дорожных работах, промышленности и строительстве», — подчеркнул Нараев.